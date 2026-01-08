「突然の別れでした。まだ高校生だった息子が急逝し、『どこかで生きているのでは』と現実を受け入れられない日々のなか、画面越しにあの笑顔と声が再び甦った瞬間、涙が止まりませんでした」こう話すのは、昨年交通事故で息子を失ったという佐藤幹子さん（仮名・55）。テレビで、亡くなった人をAIで甦らせるサービスの存在を知り、申し込んだという。「バーチャル故人サービス」（以下、AI故人）とは、故人の情報を生成AI（人工知