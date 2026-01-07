ニューストップ > 仕事・教育ニュース > 観たい番組がなくてもテレビをつけるのはアリ？夫の行動に苛立つ妻 家族 ママスタ☆セレクト 観たい番組がなくてもテレビをつけるのはアリ？夫の行動に苛立つ妻 2026年1月7日 21時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 観ていないのにすぐテレビをつける夫に苛立つ妻の声が、ネットに投稿された 消そうとすると「聴いているからつけておいて」と言われるそう 夫側に共感するママたちからは「無音な空間が苦手」などの声が寄せられた 記事を読む おすすめ記事 「妊娠した」と伝えた瞬間夫が消えた⋯失踪の裏に隠された「衝撃の理由」に読者も激怒！ 2026年1月6日 16時0分 めるる、事務所社長に「すごい便利だからやって」と勧められるものに嘆き「絶対使いたくないって言っているのに…」 2026年1月5日 21時10分 「またあの女と会うなんて…」夫が家族より女友達を優先した話 2026年1月4日 7時28分 「別れるくらいなら子どもを作るよ」妊活を拒み続けた夫が放った“究極の妥協”に賛否両論【作者に聞く】 2026年1月1日 0時49分 「お金を払う客だぞ！」寿司店で怒鳴る父が恥ずかしい…現代の常識とズレた価値観を描いた家族の物語【作者に聞く】 2026年1月4日 11時0分