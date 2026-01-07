小泉防衛大臣はきょう、訪問中の沖縄県で一部の住民から自衛隊員に対し「心無い声がある」と述べた上で、「応援の声が聞こえてくるように力を尽くしたい」と強調しました。小泉進次郎 防衛大臣「自衛隊員やご家族に対して『人殺しの練習をやっている』という心無い言葉があるとの話を聞きました。このような言葉に心を痛めている隊員やご家族がいることも伝えていきたいと思います」小泉大臣はきょう午後、訪問先の沖縄県・那