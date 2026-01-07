記者会見する中国外務省の毛寧報道局長＝7日、北京（共同）【北京共同】中国外務省の毛寧報道局長は7日の記者会見で、軍民両用（デュアルユース）品目の輸出規制強化に日本政府が抗議したことに反論し「中国の措置は完全に正当で合法だ」と述べた。「日本は問題の根源を直視すべきだ」として、台湾有事は存立危機事態になり得るとした高市早苗首相の国会答弁の撤回を重ねて求めた。毛氏は、輸出規制強化は「国家の安全と利益を