芸能界引退のメッセージを発信後、無言を貫いていた元・国民的アイドルの“肉声”が約1年ぶりに伝えられた――。6日、『女性セブンプラス』がSMAPの元メンバーである中居正広氏（53）を独占直撃した。「同誌は昨年末、都内の百貨店で長年の恋人であるAさんとともに正月の買い出しをする中居さんの姿をキャッチ。記者の直撃取材に、中居さんは胸中を告白しているといいます」（スポーツ紙記者）中居氏が表舞台から消える発端となっ