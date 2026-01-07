東京都・新宿の焼肉店「新宿焼肉ホルモンいのうえ」が2026年1月6日、インスタグラムを通じて「店舗における衛生管理不備に関するお詫びとお知らせ」を公開した。「えっ！やばいやばいやばい、本物じゃん」ホルモンいのうえをめぐっては、店舗のカウンターの上にネズミが乗り、焼き台や紙ナプキンの周囲をうろつく様子を映した動画が2日までにTikTokに投稿された。「焼肉きたらねずみ落ちてきたWWWWW」として公開された動画で、