「成人の日」を前に毎年実施される20歳を対象にした調査で、政治に期待する人が去年のおよそ3倍に増えました。【映像】成人式に参加する新成人ら調査会社の「マクロミル」が、今年の成人式の主な対象となる20歳・500人に尋ねたところ、56.6パーセントが「日本の政治に期待できる」と答えました。去年の20.6パーセントから急増し、この質問を始めた2013年以降で最も多くなりました。理由として「政治体制の変化」や「新政権へ