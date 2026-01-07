中国浙江省湖州市にある採掘エリアで稼働する無人の電動採掘トラック＝2025年3月14日/Tan Yunfeng/VCG/AP香港（CNN）中国は6日、軍事転用され得る一部のレアアース（希土類）などの日本向け輸出を禁止すると表明し、台湾を巡る日本の首相の最近の発言ですでに緊張していた日中関係をさらに険悪化させた。中国商務省は6日の声明で、軍民両用（デュアルユース）品目に関する包括的な規制を即時発効すると発表した。中国商務省は対象