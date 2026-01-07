大相撲・初場所」（１１日初日、両国国技館）新大関安青錦（安治川）が６日、都内の部屋で、東京山の手ロータリークラブからの化粧まわし贈呈式に臨んだ。ウクライナの青に、同国の国鳥コウノトリが描かれ「場所で早く着けたい」と喜んだ。師匠の安治川親方（元関脇安美錦）からは「横綱になり、あと二つつけられればいい」と三つぞろい化粧まわしを挙げ、期待された。午前中には時津風一門の連合稽古に参加。霧島、若元春