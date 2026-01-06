ハートより『カードキャプターさくらクリアカード編』2026年バレンタイン・ホワイトデーの新作が登場！ハートオリジナルキャラクターなどの可愛いチョコレートやグッズが目白押しだ。☆新作バレンタイン・ホワイトデー商品化キャラクターをチェック！（写真5点）＞＞＞CLAMPによる『カードキャプターさくら』は、アニメ化や映画化を経て、今も世界中で愛されるカルチャーアイコン。杖やカード、仲間との冒険を描いたストーリーは