【CCさくら】2026年バレンタイン・ホワイトデー新作登場♪ 自分買いにもぴったり！
ハートより『カードキャプターさくらクリアカード編』2026年バレンタイン・ホワイトデーの新作が登場！ ハートオリジナルキャラクターなどの可愛いチョコレートやグッズが目白押しだ。
☆新作バレンタイン・ホワイトデー商品化キャラクターをチェック！（写真5点）＞＞＞
CLAMPによる『カードキャプターさくら』は、アニメ化や映画化を経て、今も世界中で愛されるカルチャーアイコン。杖やカード、仲間との冒険を描いたストーリーは、世代を超えてファンを魅了し続けている。
そんな『CCさくら』のバレンタイン・ホワイトデーの新作コレクションがハートよりリリース決定！
ギフトにぴったりなチョコレートを詰め合わせた缶や、お菓子を食べたあとも利用できる便利なポーチまで幅広くラインナップ。
ホワイトデー商品は、桜のデザインを施した水彩タッチの美麗なアイテムが勢ぞろい。
ちょっとしたギフトにもおすすめなチョコレート商品も。可愛いさくらちゃんのチョコレートギフトで、バレンタイン・ホワイトデーを彩ってくれる。
そのほか、ハートオリジナルキャラクター『C.C.キャッツ』『おかしば』のチョコレートが新登場。
『C.C.キャッツ』は2016年にデビューしたハートオリジナルキャラクター。自由に生きる黒ねこの男の子「Choco（チョコ）」と寂しがりでおとなしい白ねこの女の子「Cream（クリーム）」たちの可愛くてスイートな世界観が魅力だ。
今年は天体をテーマに星空を美麗にデザインしたバレンタイン商品と桜テーマの春らしいデザインのホワイトデー商品が登場。
愛らしいねこたちのギフト商品は、ねこ好きにはもちろん、幅広い世代に支持されること間違いなし♪
おかしばは2023年にデビューしたハートオリジナルキャラクター。
柴犬三兄弟の「シバ」「クロ」「シロ」が繰り広げる癒しのストーリー。柴犬たちの豊かな表情や可愛い動きが魅力的。
今年は、ちょっとレトロで和風テイストなバレンタイン商品と桜デザインに和のテイストを加えたホワイトデー商品を展開。
可愛いおかしばたちにほっこり癒されるラインナップもチェックしてみてね。
バレンタイン商品は、2026年1月12日（月）より全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア等のお菓子売場などにて順次発売。
ホワイトデー商品は2026年2月9日（月）よりお取り扱いがスタートする。
（C）CLAMP・ST／講談社・NEP・NHK
（C）HEART
