大分トリニータは6日、会見を開き、四方田修平新監督が指揮する新体制を発表しました。また、スローガンや新加入選手も披露し、J１昇格に向け、強い決意を示しました。 【写真を見る】大分トリニータが新体制発表四方田新監督「もう立てないほど走り切る」土台作りに向け強い決意 Jリーグは今年、2月からおよそ5か月間の特別リーグを戦った後、秋春制に移行する1年半のシーズンになります