さいたまスーパーアリーナ＝さいたま市中央区アーティストの公演やプロスポーツの試合が行われる「さいたまスーパーアリーナ」（さいたま市中央区）が、老朽化に伴う大規模改修のため13日から休館する。施設を所有する埼玉県が6日までに明らかにした。休館期間は最長1年半を見込んでいる。県によると、エレベーターの取り換えや空調設備の修繕、大規模災害に備えた天井の落下防止工事などを実施する。スピーカーなど新しい音響