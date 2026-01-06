¡Ö¥²ー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥íー¥ó¥º¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥­¥Ã¥È¡¦¥Ï¥ê¥ó¥È¥ó¤È¥íー¥º¡¦¥ì¥¹¥êーÉ×ºÊ¤Î¼«Âð¤¬¡¢Å¥ËÀÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¡£¥­¥Ã¥È¤È¥íー¥º¤¬4ºÐ¤È2ºÐ¤Î»Ò¶¡¤ÈÊë¤é¤¹±Ñ¥µ¥Õ¥©ー¥¯¤Ç¤Ï¶õ¤­ÁãÈï³²¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¡¢Æ±É×ºÊÂð¤Ë¤âÅ¥ËÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬Åö»þ¡¢²ÈÂ²¤¬²È¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¤äÈï³²¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÊª²ÎÉ±¤È¸òºÝ¤ÎNFL¥¹¥¿ーÁª¼ê¤â