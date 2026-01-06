歌手松山千春（70）が4日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。一部のお笑い芸人が披露した漫才に苦言を呈した。「お笑い界が酷いな。何なんだ、クソ面白くもない漫才、コント。最低で下品でしょうもないな」と切り出した。理由としては「やっぱり、漫才うんぬんも下ネタの方に行っちゃったら終わりだって」と語った。さらに「よく言ったよな、俺ら本当にメンバーと一緒にコンサートツアーが出かけた時に