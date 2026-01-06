特急「かいおう」の運転時刻が変更にJR九州は、2026年3月14日（土）に実施するダイヤ改正で、博多〜直方間で運行している特急「かいおう」の土休日の運転時刻を変更します。【画像】これがダイヤ改正後の特急「かいおう」の運行時刻＆停車駅です（改正前と比較）特急「かいおう」は2001年に運転を開始。鹿児島本線、篠栗線、筑豊本線の一部である通称「福北ゆたか線」の電化と同時期に誕生しました。列車名称は、直方市出身