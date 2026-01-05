ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 妊娠中のネイリスト殺害事件、強い殺意か「12月31日にこだわり」指摘… 茨城県 殺人事件 国内の事件・事故 時事ニュース 日テレNEWS NNN 妊娠中のネイリスト殺害事件、強い殺意か「12月31日にこだわり」指摘も 2026年1月5日 20時9分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 茨城県水戸市で、妊娠中のネイリストの女性が大みそかに殺害された事件 女性の首には刺し傷、頭には殴られた痕も残っており強い殺意とみられる 元神奈川県警捜査1課長は「なぜ大みそかに」とポイントを指摘した 記事を読む おすすめ記事 いとうあさこ ロケ中にスタッフをガチ注意「自分の家でやられて嫌なことを何でやるんですか？」「何やってんの？ダメだよ！」 2026年1月5日 20時1分 ４月、“独身税”がいよいよ開始！子ども・子育て支援金制度「一人あたりの徴収料はいくら？」…「手取りが減った」という実感だけを持つ懸念 2026年1月5日 9時0分 栃木県立高で生徒暴行か、SNSに動画投稿 2026年1月5日 21時54分 “徳川家の末裔”ぱーてぃーちゃん信子 小学校時代の驚きのお年玉金額ぶっちゃけでスタジオ騒然 2026年1月4日 14時48分 「首にマフラーを巻いて、ビキニを着せて」プロ漫画家がSTU48に“AIセクハラ”→メンバーから削除要請で物議 2026年1月5日 15時20分