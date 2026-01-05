1月3日、タレントの小島瑠璃子が、自身のInstagramで、期間限定でお茶を主役にした店舗をオープンすることを発表した。新たな事業に挑戦する小島だが、その “金髪ギャル” 姿がSNSをざわつかせているようだ。小島は2023年2月、中国留学のため芸能活動を休止し、所属事務所を退社。同年3月にサウナ事業を手がける実業家の北村功太さんと結婚し、2025年1月に第一子出産を明かした。ただ、同年2月に自宅で北村さんが亡くなってい