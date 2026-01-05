1月3日、タレントの小島瑠璃子が、自身のInstagramで、期間限定でお茶を主役にした店舗をオープンすることを発表した。新たな事業に挑戦する小島だが、その “金髪ギャル” 姿がSNSをざわつかせているようだ。

小島は2023年2月、中国留学のため芸能活動を休止し、所属事務所を退社。同年3月にサウナ事業を手がける実業家の北村功太さんと結婚し、2025年1月に第一子出産を明かした。ただ、同年2月に自宅で北村さんが亡くなっていたことが発表され、世間に衝撃を与えた。

10月から芸能活動を再開した小島だが、年明けに新たな仕事に取り組むことを宣言した。

「Instagramで、1月19日から31日の期間限定で赤坂にお茶をメインとした料理を提供する店舗をオープンすることを明かしたのです。小島さんは《人生の大きな転機を迎え、心身ともにバランスを崩していた時、日常的に飲んでいた「お茶」に支えられました》と、特別な思いをつづっています」（スポーツ紙記者）

店舗オープンを告げる投稿には、茶畑で作業する小島の写真も添えられている。小島は金髪に白いネイルをつけており、Instagramのコメント欄では

《瑠璃子さん 今の方が綺麗で素敵です》

といった、“金髪ネイル”姿を絶賛する声も少なくない。しかし、一方で

《髪の色が雰囲気にあっていないのとネイルが気になる》

《食品を扱う以上ネイルはしないほうがいいのではないでしょうか》

など、疑問を抱く声もあがっており、賛否分かれているようだ。

「投稿には、小島さんが作業着姿で真剣な表情を浮かべる写真もありましたが、食品を扱う際に長いネイルをつけていることが気になってしまう人もいたようです。また、これまでの小島さんは黒髪のイメージが定着していたためか、金髪姿にはファンの間でも意見が分かれています。

4日のInstagramのストーリーズで、予約開始から7つの枠で満席になったことを報告し、《私も全枠で店舗に立ちスタッフと共にお茶をお淹れします！》と、小島さん自ら店に足を運ぶことを宣言していたので、どのようなビジュアルで客の前に立つか、注目されているようです」（芸能記者）

店の公式ホームページを見ると、お茶と料理のペアリングコースは1万1000円と記載され、やや強気な価格設定となっている。2010年代の小島は明るいキャラクターと高いコメント力でバラエティ番組に引っ張りだこになったが、今後は新たな路線に進んでいきそうだ。

「2025年10月に個人事務所『UASGI』を設立した小島さんですが、経済メディア『NewsPicks』のYouTubeに出演した際、『前から会社を興してみたいと思っていました』と語っていました。芸能活動だけでなく、“実業家”としての活動にも意欲を見せているようです。お茶に関連した事業もその一環なのかもしれませんね」（同）

経営者としても、“こじるり旋風”を起こせるか。