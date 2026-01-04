RB大宮アルディージャは4日、FW山本桜大(21)が柏レイソルから育成型期限付き移籍で加入することを発表した。山本は昨季、レノファ山口FCへ育成型期限付き移籍。J2リーグ戦33試合に出場し、チームトップの10ゴールを記録した。なお、大宮への移籍期間は2026年6月30日まで。期間中に柏と対戦する公式戦には出場できない。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FW山本桜大(やまもと・おうた)■生年月日2004年6月4日(21歳