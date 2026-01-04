本日1月4日（日）、芸能人が全国各地に出向き様々なチャレンジ“県チャレ”に挑戦、そんな“県チャレ”を通してMCのサンドウィッチマンと一緒に日本を盛り上げる“日本応援バラエティ”『日本全国！サンドの県チャレマン』が放送される。今回放送される“県チャレ”は、北海道でデカ盛グルメを食べ尽くし＆山梨県で絶景富士山撮影スポット探しの2本立てだ。北海道を舞台に1つめの“デカ盛り”に挑戦するのは、大食いアイドル・もえ