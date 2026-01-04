大切な家族の一員であり、人生を共にするペットたち。愛犬・愛猫を最後まで飼い続ける“終生飼育”は当然の責任だが、その責任を果たす前に自分の身に何か起こる可能性はゼロではない。そこで考えたいのが「ペット後見」という制度だ。【写真】「ペット後見」のために飼い主費用を残す方法愛犬・愛猫を幸せにする「ペット後見」「ペット後見とは病気や事故、あるいは急死などでペットの世話ができなくなる不慮の事態に備え、事前