尚志3年MF臼井蒼悟「ゴールに飛び込むつもりで」12月28日の開幕戦を皮切りに幕を開けた第104回全国高校サッカー選手権大会。全国各地の予選を勝ち抜いた48代表校がしのぎを削って、1月12日の聖地・国立競技場の舞台を目指す熱戦を彩った選手たち、チームを紹介していく『冬の主役たち』。今回は3回戦で前回優勝の前橋育英を破った神戸弘陵を相手に、後半アディショナルタイム4分に劇的な決勝ゴールを叩き込んだ尚志MF臼井蒼悟