尚志3年MF臼井蒼悟「ゴールに飛び込むつもりで」

12月28日の開幕戦を皮切りに幕を開けた第104回全国高校サッカー選手権大会。

全国各地の予選を勝ち抜いた48代表校がしのぎを削って、1月12日の聖地・国立競技場の舞台を目指す熱戦を彩った選手たち、チームを紹介していく『冬の主役たち』。

今回は3回戦で前回優勝の前橋育英を破った神戸弘陵を相手に、後半アディショナルタイム4分に劇的な決勝ゴールを叩き込んだ尚志MF臼井蒼悟について。値千金の決勝ゴールは代名詞であるキレキレのドリブルではなく、泥臭いダイビングヘッドから生まれた。

臼井と言えばテクニカルなドリブルが代名詞だ。上半身を固定しながら、下半身を振り子のように動かして高速シザーズやダブルタッチを入れて、軽やかに相手の間隙を切り裂いて仕掛けていく。スピードも、切れ味も、スピードを止められてからの仕掛け直しも非常にクオリティーが高い。

1年を通じて臼井のドリブルは常に猛威を奮っていた。基本は【4-4-2】の左サイドハーフとして積極的なカットインと中と見せかけての縦突破や周りを使ってのポケットの侵入を見せていた。

その中で選手権からチームはダブルボランチではなく、2年生のMF星宗介をアンカーに置く【4-3-2-1】を採用し、ビルドアップ時は星がCB2枚の間に落ちて、【3-4-2-1】の形で攻撃を組み立てるスタイルとなった。

これにより臼井もインサイドハーフの位置からDFライン背後への飛び出しやFW根木翔大のポストプレーを受けての飛び出しを見せるなど、新たなアクセントをチームに加え、中央でもドリブルやキレを発揮できることを実証している。

山梨学院との2回戦では右ポケットを鮮やかなボールタッチのドリブルでえぐって、マイナスのクロスからMF田上真大の決勝弾をアシスト。神戸弘陵との3回戦でも場内を沸かすドリブルでチャンスを演出した。

そして、0-0の一進一退の攻防のまま迎えたアディショナルタイム4分、右CKを得ると臼井はいつものGKの前のポジションに立った。

DF木村心貴のキックが頭上を超えていき、ファーサイドの根木がヘッドで折り返し、中央でMF迫田悠聖が飛び込んでヘディングシュート。するとボールが自分の目の前に飛んできた。

「ずっとボールの動きを見ていて、『どこかでこぼれてくるかも』と思っていたらちょうど自分のところに飛んできた。後ろにGKとDFがいるのはわかっていたので、もうボールと一緒にゴールに飛び込むつもりで頭から突っ込みました」

身体を折りたたみながら、執念のヘッドでコースを変えると、ゴールはそのまま右サイドネットに吸い込まれた。

「もしあそこでボールに飛び込めば、DFやGKがぶつかってくればPKになるし、どんな形になっても自分が決めるという気持ちでした」

殊勲の決勝弾は選手権にかけてきた3年間への思いをぶつけたものだった。栃木SCU-15からテクニックを磨き、かつ高校選手権に出るため尚志にやってきた。

昨年まではセカンドチームを主戦場にし、トップが戦っていたプレミアリーグEASTでプレーはできなかったが、プリンスリーグ東北で得点ランキング2位の11ゴールをマークするなど頭角を現し、今年は不動のアタッカーとしてチームを牽引してきた。

そして、1年でのプレミア昇格は果たせなかったが、高校最後の選手権で磨いてきたドリブルと執念でチームをベスト8に導いた。

「プロを目指しているので、大学サッカーでもっと自分を鍛えていきたいと思います。まずはその前にこのチームで国立に行って、全国優勝したいです」

卒業後は東洋大学への進学が決まっている。2学年上の兄・春翔は栃木SCU-18から国士舘大に進み、今年度のインカレに左サイドバックのレギュラーとして出場し、準優勝に輝いている。

来年度からの兄弟対決と、兄と共にプロになることを目標としながら、その前に高校サッカーで有終の美を飾るべく、準々決勝の帝京長岡戦でも華麗なプレーと泥臭いプレーを見せて、観衆を沸かせるつもりだ。（安藤隆人 / Takahito Ando）