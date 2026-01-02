2026年（令和8年）の運勢はどうなる？ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、西洋占星術で占う「12星座別・2026年の運勢ランキング」。仕事運、恋愛運、金運など、新たな1年の行方が気になる方も多いはず。本記事では、東京・池袋占い館セレーネ所属の人気占い師・夏目みやび（なつめ・みやび）さんが、12星座運勢ランキング形式で徹底解説。あなたの星座は何位にランクインしているでしょうか？ 20