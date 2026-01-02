おじいちゃんの後ろを、歩みに合わせてゆっくりと歩くワンコ。その先には、ふたりだけの楽しみが待っていました。その尊い光景は反響を呼び、記事執筆時点で38万再生を突破。「信頼関係が素敵」「心が温かくなる」とのコメントが寄せられています。 【動画：『近所のおじいちゃん』が大好きな犬→一緒に『シニアカー』に乗って…素敵すぎる『ふたりの時間』】 歩調を合わせて Instagramアカウント「takeshi805」に投稿さ