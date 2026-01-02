‘24年、NHK大河ドラマ『ひかる君へ』に出演し、’25年には地上波連ドラで主演を務め、伊藤健太郎（28）。そんな彼を支えている”カノジョ”は多彩なアーティストだった。’25年６月３日に配信した記事をもとに振り返る。彼女の姿を眺めながらタバコを一服真っ赤な帽子にギラギラと光るウォレットチェーン……。ヤンチャな格好もなぜか絵になる、そんなイケメンの横には、同じく個性的なファッションに身を包んだ美女の姿があった