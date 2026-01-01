能登半島地震による土砂崩れで妻と子ども３人を亡くした石川県警の警察官、大間圭介さん（４３）が１日、現場となった珠洲市仁江町の妻はる香さん（当時３８歳）の実家の前で静かに手を合わせた。「本当に楽しい思い出がいっぱいだった」と振り返りながら、「今年も頑張るね」と思いを伝えた。大間さんは、はる香さんの実家で過ごしていた２年前、大きな揺れに見舞われた後、はる香さんと長女の優香さん（当時１１歳）、長男の