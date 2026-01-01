東京都内で餅をのどに詰まらせる事故が相次ぎ、1日午後3時までに80代の女性が死亡するなど男女4人が病院に運ばれました。東京消防庁によりますと、午前1時すぎ、港区内に住む80代の女性が自宅で大福を食べた際に喉に詰まらせて病院に運ばれ、その後死亡しました。また、午前8時前に品川区内で80代の男性が自宅で餅を食べて喉に詰まらせたほか、都内の90代の男性2人も餅の事故で病院に運ばれ、重篤な状態です。東京消防庁は、餅を小