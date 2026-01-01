元ギャルママモデルの日菜あこが12月30日に自身のアメブロを更新。100円ショップ『Seria（セリア）』で購入した正月用の商品を公開した。この日、日菜は「お正月用に100均で買った便利な商品」というタイトルでブログを更新。「お正月用に100円ショップのセリアで買ってきました」と報告し、購入した和柄の紙皿などの写真を公開した。続けて「お正月くらいは洗い物したくないもんね」と購入した理由を明かし「最近の紙皿とかはデザ