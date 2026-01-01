北島岬、福士蒼汰、福原遥 福士蒼汰、福原遥、行定勲監督がこのほど、都内で行われた映画『楓』クリスマス舞台挨拶に登壇。福士が演じる主人公の学生時代役を務めた北島岬がサプライズ登場した。本作は、スピッツの名曲「楓（かえで）」を原案にした映画。事故で双子の弟を失った涼は、弟の恋人・亜子に弟と間違えられたまま恋人として過ごす。しかし亜子もまた＜秘密＞を抱えていた…。真実を言えないまま惹かれあ