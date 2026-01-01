寒空の下、街路樹が枯れ枝を鳴らし、乾いた風が吹き抜けていく。暦が音もなく移ろい、街の景色が季節の節目を告げても、多くの人々の胸に去来するのは、明日への希望というよりも、重くのしかかる現実へのため息であるかもしれない。2025年に発足した高市早苗政権。日本初の女性リーダーとして華々しく登場したあの日、確かに私たちの胸にはかすかな期待の灯がともっていたはずだ。しかし今、その灯は「増税ラッシュ