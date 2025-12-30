¤â¤·µÁÊì¤Ë¡Ö¹ç¸°¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸À­¤Ï¤É¤¦¤¢¤ì¡¢°ì½Ö¸ÍÏÇ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¡¢µÁÊì¤Ë¹ç¸°¤¬¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤É¤¦¤¹¤Ù¤­¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø±óµ÷Î¥¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¤ï¤¬²È¤ÈµÁ¼Â²È¤Ï¼Ö¤Ç15Ê¬¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¢¥Ý¤Ê¤·Ë¬Ìä¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¤è¡×¤ÈµÁÊì¤Ë¸À¤ï¤ìº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¶Æá¤â¡ÖÇ°¤Î¤¿¤á¤ËÅÏ¤·¤Æ¤ª¤¯¡Á¡©¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤ê