Á´ÆüËÜÁí¹ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¸¢¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇACT SAIKYO¤ÎÅÄ¸ý¿¿ºÌÁª¼ê¤ÈÅÏÊÕÍ¦ÂçÁª¼ê¤Î¥Ú¥¢¤¬½éÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥À¥Þ¥Ä¡×¥Ú¥¢¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¾¾»³ÆàÌ¤Áª¼ê¤ÈÎÐÀîÂçµ±Áª¼ê¤È¤Î¥Ú¥¢¤ÈÂÐÀï¡£1¥²ー¥àÌÜ¤Ï¤È¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¡¢21-9¡¢21-11¤ÇÃ¥¤¤¡¢¥Õ¥ë¥²ー¥à¤ÎËö¡¢±É´§¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢¤Ï2026Ç¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ÇÅÄ¸ýÁª¼ê¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£