2025年は東南アジアから多数の日本人容疑者が日本に移送・逮捕された。そんな中、2012年に発生した六本木クラブ襲撃事件に注目が集まっている。【映像】特殊詐欺組織において拷問を受けた被害者の体（実際の様子）六本木クラブ襲撃事件は、2012年9月2日未明、東京六本木のロアビル内のクラブ「フラワー」で起きた。判決などによると、9人の男がクラブに押し入り、当時31歳で客の藤本亮介さんに対して金属バットで殴るなどして