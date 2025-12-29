Ｊ１清水が来季の新戦力として、町田の韓国代表ＦＷ呉世勲（２６）を期限付き移籍で獲得することが２９日までに複数の関係者の話で分かった。清水には２３年以来の復帰となる。交渉は大筋合意に達しており、一両日中に正式発表される見通しだという。呉世勲は韓国の蔚山などを経て２２年に清水へ加入。２４年に町田へ期限付き移籍すると、１９４センチの長身を生かし、チームが志向するロングボール戦術のターゲットとして存在
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 川島明 いいともとの確執を告白
- 2. 新井浩文「犯罪者が戻れる芸能界は甘いとか思ってる方達へ」“たった一言”のメッセージ
- 3. 5歳児死亡 肘近くまで巻き込みか
- 4. 壇蜜とせいや 6年前に人命救助
- 5. 内村 イロモネア挑戦で100万獲得
- 6. 堂本光一のお相手 攻撃する声も?
- 7. クマの事故「人が死ねばいい」
- 8. 貧しい幼少期を恨み実家を捨てた
- 9. 富士山下山中に滑落死 自ら119番
- 10. aespa・NINGNING 紅白出演を辞退
- 1. 5歳児死亡 肘近くまで巻き込みか
- 2. クマの事故「人が死ねばいい」
- 3. 富士山下山中に滑落死 自ら119番
- 4. 脱走オオカミ「思ったより犬」
- 5. 富士山を下山中200〜300m滑落か
- 6. 高市氏 首相公邸への引っ越し
- 7. エスカレーター 5歳男児が死亡
- 8. 離婚して「人生マジで楽しい」
- 9. 女性刺傷「目を閉じるな」声かけ
- 10. 小川氏 政治活動で寄付呼びかけ
- 1. 貧しい幼少期を恨み実家を捨てた
- 2. 佳子さま 可愛い私物カメラ話題
- 3. 日本で心が病む人が多い理由
- 4. 母も解けず検索…小6の面積問題
- 5. 元死刑囚と獄中結婚…妻の苦悩
- 6. 車が路上にいた男性に衝突し死亡
- 7. 実家を出られない52歳女性の苦悩
- 8. 脱走のオオカミ 一夜明けた状況
- 9. 高田馬場殺傷 エステ店の客か
- 10. 上野公園トイレ改修「不安です」
- 1. 韓国俳優と結婚 第2子を流産
- 2. ロシアからの訪日客が倍増
- 3. 以、「アイアンビーム」配備へ
- 4. ADOR ダニエルに損害賠償請求
- 5. 台湾北東部でM7.0の地震が発生
- 6. 価値の低い労働 韓国で急増か
- 7. 若者の深刻な「ニュース離れ」
- 8. NewJeans、「完全体復帰」ならず
- 9. デートでの「性的な欺き」対処法
- 10. 「モーガン・スーパースポーツ」
- 11. 心揺さぶり系ロマンス 独占配信
- 12. 中国人「母と日本を1週間旅行」
- 13. 若者に有給のギャップイヤー制度
- 14. 財閥2世と紹介 女は詐欺犯だった
- 15. メキシコ南部で脱線、13人死亡
- 16. 中国 EV業界から新富豪が続出か
- 17. 母親の存在も関与？NewJeans、ダニエルだけ脱退の理由とは…ミン・ヒジンとの“接触”が決定打との噂も
- 18. 前政権と旧統一の癒着を指摘 韓
- 19. 中国軍が台湾周辺で軍事演習
- 20. ブラックすぎるゲーム会社と魔物退治を兼業する勇者が初めての社員旅行でゆったりと慰安……できるわけがない！？「勇者で社畜の兼業ライフ」コミックス限定描き下ろしマンガをGIGAZINE有料メンバー向けに公開
- 1. 独身男女が60歳までやるべきこと
- 2. 誤算…遺族年金が「20分の1」に
- 3. 残業代が支給されないケースも?
- 4. 高収入を狙える? 大企業の課長
- 5. グランクラス＋1万円の価値ある?
- 6. ｢うるさい｣でも｢食べ物のニオイ｣でもない…新幹線の車掌に苦情が入る"乗客のマナー違反"ワースト1
- 7. 雅子さま「何人でも産みたい」
- 8. バフェット氏 投資会社CEO退任
- 9. おにぎり1000円の時代が到来か
- 10. 「繰越済み通帳」処分の注意点
- 1. LINEで写真送ると画質粗いを解決
- 2. 新iOS 26の便利な機能使い道3つ
- 3. 北海道電力「支援制度」を取得
- 4. 最も値上げ率が高い「SDXC」
- 5. 【トレビアン動画】ネコ入り鍋を堪能する衝撃動画!!
- 6. 【トレビアン】2chまとめブログ管理人の女子高生（？）が彼氏募集！
- 7. ユニクロCalender 制作者の素顔
- 8. 映画『アバター』メイキング動画：モーションキャプチャの新技術
- 9. ハッピーハロウィン！ 10月31日は”ハロウィン” そこでGoogleロゴもハロウィン仕様に
- 10. 転がるドロイドBB-8をファンが自作。スター・ウォーズ新作そっくりの再現度
- 11. Google採用基準 一晩過ごせるか
- 12. 日本ユニシス、スマホが鍵になるスマートロックロボットの実証実験
- 13. Amazon 80%オフ商品の見つけ方
- 14. 舞台が生まれるアルゴリズム：飴屋法水×本谷有希子×林千晶【KENPOKU ART 2016 参加アーティストトーク #4】
- 15. Slack は、いかに代理店と顧客の関係を変えてるか？
- 16. てのひらえる―ガジェット女子（GetNews girl）トップフォト その2
- 17. 夜の海で手作りのLED搭載サーフボードを使って波乗りすることに情熱をかける親子
- 18. 全自動歯ブラシが“歯磨き革命”を起こす
- 19. ASUS JAPAN、最新フラッグシップスマホ「ZenFone 6 ZS630KL」を8月23日に発売！SIMフリーで価格は6GB RAM・128GBストレージが7万5060円、8GB RAM・256GBストレージが8万9100円
- 20. 『ブラック・ウィドウ』本予告編＆ポスターが解禁！ 「アベンジャーズになる前は間違ってばかり―」葛藤と決意が描かれる
- 1. 大谷 二刀流「最後の機会かな」
- 2. 中国超級リーグの平野美宇を称賛
- 3. 大谷翔平がインドでも英雄扱い
- 4. 奈良育英が5大会ぶり初戦突破
- 5. パシヤス氏 WBC米代表に本気度
- 6. 「大丈夫かな…?」8年前逝去した小林麻央さん…14歳長女の近影に心配の声「無理しないでね」「応援してます」「ひたむきさに感慨深くなる」
- 7. 日本ハム移籍の有原航平 3年間の感謝と来季のソフトバンク打倒を誓う「倒さないと優勝はない」
- 8. ロシア選手「500人」国外流出
- 9. 高校サッカー 和食が本領発揮
- 10. 「我々はバルセロナではない」41年ぶりに牙城を崩し、66年ぶりVへ――日本人４選手を擁する絶対王者を抑えて首位、ハーツの考え方。目指すは「19戦２敗」
- 1. 川島明 いいともとの確執を告白
- 2. 新井浩文「犯罪者が戻れる芸能界は甘いとか思ってる方達へ」“たった一言”のメッセージ
- 3. 壇蜜とせいや 6年前に人命救助
- 4. 内村 イロモネア挑戦で100万獲得
- 5. 堂本光一のお相手 攻撃する声も?
- 6. aespa・NINGNING 紅白出演を辞退
- 7. GACKT「YOSHIKIはおかしいもん」
- 8. 橋下徹氏 Xで「バチバチ」の理由
- 9. 高齢ママあるある よう子に共感
- 10. 海老名香葉子さん 老衰で死去
- 1. 「浮気公認」夫婦の奔放な性生活
- 2. 老け見え回避 アイシャドウNG例
- 3. 「離婚したいのに動けない」原因
- 4. スーパーで買える「飲む美容液」
- 5. オーブン不要 ミニココット
- 6. 業スーで買いたい「冷凍食品」
- 7. ガリ勉少女が異色の人気アナに
- 8. 私が評価されるのは“若い”から！？年上の後輩が主人公に衝撃の発言をして...？
- 9. 伊藤桃々のホリデーランジェリー
- 10. 40・50代向け「ハイライトヘア」
- 11. 「曲輪田」はなんて読む？山梨県にある...ひらがな4文字の地名！
- 12. 『水ダウ』人気企画！ 名探偵津田「探偵なんかになるもんじゃないよ。大変だぞ」
- 13. 【衝撃ラスト】アパレルバイトが怖すぎる…主人公の売上の低迷には“恐ろしい真犯人”が絡んでいて！？
- 14. 「2人だけの秘密やで…？」小悪魔系の童顔美女が、裾をギュッと掴み甘えてきた夜
- 15. 【7位〜12位】9月6日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
- 16. スヌーピーと楽しむ♪「シュガーバターの木」第2弾コラボスイーツが登場
- 17. 男性がグッタリしてしまう行動
- 18. くじ「小吉」「末吉」どっちが上
- 19. 青森移住「0円生活」の内容
- 20. 【久世福商店】店舗限定の「2026福袋」は1月1日販売開始。値引き券やトートバッグ付きのセットも