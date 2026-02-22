待望の神戸デビューを飾った。昨年末に清水を退団し、神戸に加入した乾貴士。J１百年構想リーグやACLEでも、ベンチ入りしても出番がなかったが、２月21日に敵地で行なわれたJ１百年構想リーグ第３節・清水エスパルス戦で、スタメンに名を連ねた。思い入れのある古巣との一戦。ただ、19分にDFの山川哲史が一発レッドで退場。ミヒャエル・スキッベ監督はDFのンドカ・ボニフェイスを投入。代わりに乾をベンチに下げた。背番号14