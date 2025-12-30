À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï30Æü¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤«¤é´Ú¹ñÂåÉ½FW¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤¬´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ë¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î1Æü¤«¤é2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÄ®ÅÄ¤È¤Î¸ø¼°Àï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£¸½ºß26ºÐ¤ÎÆ±Áª¼ê¤Ï2022Ç¯¤è¤êÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£À¶¿å¤Ç¤Î2¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï46»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å2024Ç¯1·î¤ËÄ®ÅÄ¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ÍâÇ¯´°Á´°ÜÀÒ¤ò