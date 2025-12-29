プレミアリーグ第18節、アーセナルはブライトンを2-1と破った。決勝点はまたもオウンゴールだった。52分、デクラン・ライスのコーナーキックをジョルジニオ・ラターが頭に当てるが、それがそのままゴールに吸い込まれていく。アーセナルはこれで直近の公式戦4試合で4つ目のオウンゴールによる得点となっている。『ESPN』は「オウンゴール1発、2人の負傷者、勝ち点3、そして首位」と皮肉った書き出しでアーセナルの直近の状態を報じ