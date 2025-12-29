プレミアリーグ第18節、アーセナルはブライトンを2-1と破った。



決勝点はまたもオウンゴールだった。52分、デクラン・ライスのコーナーキックをジョルジニオ・ラターが頭に当てるが、それがそのままゴールに吸い込まれていく。アーセナルはこれで直近の公式戦4試合で4つ目のオウンゴールによる得点となっている。



『ESPN』は「オウンゴール1発、2人の負傷者、勝ち点3、そして首位」と皮肉った書き出しでアーセナルの直近の状態を報じた。ヴィクトル・ギェケレシュやブカヨ・サカのゴールよりもオウンゴールが多く、クリーンシートを積み重ねていたはずのチームは失点を恐れるようになり、ブライトン戦ではDFユリエン・ティンバーとDFリッカルド・カラフィオーリが負傷欠場、またも守備陣に怪我人が増えてしまった。





それでも勝ち点3を得て、プレミアリーグ首位をキープしているアーセナル。結果は出るが、内容は悪い。特に、失点を恐れるあまり自ら試合のペースを放棄してしまっているように見えるのは気になる。同メディアもブライトン戦の後半について「少なくとも数分間、アーセナルは事実上凍りついたように動けなくなった」「3回連続で2位に終わったことによる傷跡が今のところ毎週のように表に出ているようで、過去の悪夢の祓いはまだ行われていないようだ」と報じた。ブライトン戦後、ミケル・アルテタ監督は、毎週こんなに感情的に緊張した状態を続けることが可能かと問われ、次のように答えている。「ええ、私に言わせればそれは可能だ。勝てばそれは勝利であり、そこから学び、また挑戦する。勝利の連鎖反応は信じられないほど強力だ」第19節の相手は先日、黒星を喫したアストン・ヴィラとなる。ヴィラは調子を上げ3位につけており、アーセナルが現在の状態を測るには絶好の相手ともいえるが、ホームで勝利を収めることができるだろうか。