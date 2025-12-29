タレント壇蜜（45）とお笑いコンビ、霜降り明星のせいや（33）が、28日放送の日本テレビ系「サンキュ！ウィッチマン」（午後10時）に出演。協力して人助けをしたエピソードが紹介された。2人は再現ドラマに本人役で出演。2019年、夜間に都内の路上で、出血して倒れている男性を発見した壇蜜。1人では救助し切れずに困っているところ、仕事帰りのせいやが偶然通りがかった。2人で男性に応急処置をし、救急車を呼んだ。この時、お互