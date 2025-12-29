埼玉県川越市にある百貨店の前で、運転していた車で駐車場に入ろうとした際警備員の男性をはねて死亡させたなどとして85歳の女性が現行犯逮捕されました。【映像】事故の起きた駐車場女性（85）はきのう、川越市新富町にある百貨店の前で、車を駐車場に入れようとした際、交通整理をしていた警備員の五十嵐友男さん（72）をはねて死亡させるなどした疑いが持たれています。別の警備員の男性も転倒し重傷を負いました。警察