【プレミアリーグ第18節】(シェルハースト パーク)クリスタル・パレス 0-1(前半0-1)トッテナム<得点者>[ト]アーチー・グレイ(42分)<警告>[ク]ウィル・ヒューズ(45分+3)、マクサンス・ラクロワ(46分)、ジェフェルソン・レルマ(85分)[ト]ケビン・ダンソ(5分)、アーチー・グレイ(22分)