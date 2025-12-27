TVアニメ『名探偵コナン』は1996年1月8日の放送開始から1100 話を超え、ついに2026年より30周年YEARへ突入。スペシャルな年の到来を目前に控えた12月27日（土）、公式YouTubeにて「アニメ名探偵コナン 30 周年の情報解禁（ヘッドライン）〜2026 年が楽しみすぎてバーローSP〜」を生配信。片寄涼太、影山優佳、あいなぷぅといったコナン好きメンバーが集結し、アニメ30周年を彩るスペシャル企画のラインナップを一挙に公開した。『