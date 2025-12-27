12月27日、阪神競馬場で行われた2R・2歳未勝利（ダ1800m）は、C.デムーロ騎乗の2番人気、トリグラフヒル（牡2・栗東・大久保龍志）が快勝した。10馬身差の2着にサンライズアーサー（牡2・栗東・前川恭子）、3着にアビラーシャ（牡2・栗東・武幸四郎）が入った。勝ちタイムは1:53.3（稍重）。1番人気で富田暁騎乗、ロードステラート（牡2・栗東・武英智）は、4着敗退。【中京2R】小林美駒が今年の36勝目…モリノアミーゴで復帰