スーパーの買い物客＝10月、東京都練馬区のアキダイ関町本店帝国データバンクは26日、2025年の食料品の値上げが前年実績比約6割増の2万609品目だったとの調査結果を発表した。原材料費や人件費の上昇などが主な要因で、家計への負担増が鮮明となった。2万品を超えるのは、急速に円安ドル高が進行して3万2396品目が値上げとなった23年以来、2年ぶり。25年の品目別では、前年の値上げが少なかった「調味料」が6221品目で最多だっ