オリックス・杉本裕太郎外野手（３４）の契約交渉が越年となることが２５日、確実となった。今季は４年ぶりに規定打席をクリアし、１６本塁打とＯＰＳ（出塁率と長打率を足した値）７割５分８厘はチームトップの成績。下交渉では年俸６７００万円から１０００万円前後の増額提示を受けている模様で「お互いに納得しないまま契約するより、そっちの（時間をかけた）方がいいと思います」と強調した。杉本はチームで唯一の契約未