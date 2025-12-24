ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬23Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Ãæ¹ñ»ºÈ¾Æ³ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÊÝÎ±¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÀÚ¼Â¤À¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ»ºÂçÆ¦¤ÎÍ¢Æþ¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¯Ãæ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¡ÖµÙÀï¡×´ðÄ´¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£È¾ÌÌ¡¢¹­ÈÏ°Ï¤Ê´ØÀÇÉê²Ý¤È¹ñËÉÈñ»Ù½Ð³ÈÂç°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Î¹ñÌ±¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ò¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÂ¸ºß¡×¤ÈÇ§¼±¤¹¤ëÀ¤ÏÀ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¢¡¡ÖÂÐ±þÉ¬Í×¤À¤¬¡ÄÄÉ²Ã´ØÀÇ0¡ó¡×ÊÆÄÌ¾¦