お笑いコンビ、エバースが23日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」の最終決戦で、腹話術のネタを選んだ経緯を語った。2年連続ファイナリストのエバースは、1本目の車のネタで最高得点となる870点を獲得。1位通過で最終決戦に進んだが、たくろう、ドンデコルテに次いで3位となった。2本目に腹話術のネタを選んだのはツッコミ町田和樹の希望という