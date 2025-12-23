今月19日、東京・西東京市の住宅で親子4人が倒れているのが見つかり、その後死亡した事件で、母親が借りていたマンションの一室で母親の知人の男性が死亡しているのが見つかりました。【写真を見る】東京・西東京市の住宅で親子4人死亡母親名義のマンションで知人男性も死亡いきさつや関連を捜査警視庁この事件は今月19日、西東京市北町の住宅で、母親（36）と小学生から高校生の息子3人が倒れているのが見つかり、その後、